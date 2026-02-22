Queipo sitúa al PP como alternativa al "desgobierno" asturiano y critica la "gresca" entre PSOE e IU

Pablo E. Menéndez, Esther Llamazares, Álvaro Queipo y Juan Niciez - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, presentado este domingo su formación como alternativa al "desgobierno" asturiano y ha criticado la "gresca" que están protagonizando en las últimas semanas PSOE e IU, integrantes del gobierno de coalición en Asturias, a cuenta de la implantación de universidades privadas y la aprobación de Costco como proyecto de interés estratégico.

En unas declaraciones remitidas a los medios tras participar en la marcha Galbán en Avilés, ha asegurado que el PSOE "se ha quedado sin proyecto y sin ideas para Asturias desde hace mucho tiempo". Frente a esta realidad, ha agradecido el respaldo del PP nacional a su candidatura para las elecciones autonómicas de 2027, expresado por el Secretario General del PP, Miguel Tellado, este sábado en el Congreso Local del PP de Oviedo.

Queipo ha subrayado que el apoyo recibido "no cambia nada" en su hoja de ruta política y que su objetivo sigue siendo claro: "Estoy trabajando para darle a Asturias la alternativa que merece y que la calle nos está reclamando". "En los próximos meses seguiré construyendo esa alternativa, para que la gente confíe en que el Partido Popular es la alternativa natural de gobierno", ha dicho.

En este sentido, ha señalado que el reto que asume tras el respaldo de su partido "no es una cuestión de interés personal, sino de necesidad para Asturias", una responsabilidad que, ha afirmado, afronta "con mucha seriedad y responsabilidad".

SITUACIÓN EN GOZÓN

Preguntado por la situación en el municipio de Gozón y el paso de dos ediles populares al grupo mixto, Queipo ha explicado que esta misma semana se celebrará una reunión en la localidad, a la que asistirá la Secretaria General del partido, Beatriz Llaneza, para analizar el contexto y tomar las decisiones oportunas.

El presidente del PP asturiano ha enmarcado lo sucedido en "una cuestión personal entre los propios compañeros". "Estas cosas pasan en las mejores familias. Nosotros nos repondremos y seguiremos trabajando", ha dicho.