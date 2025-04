Queipo tilda de "cortina de humo" la denuncia de Adriana Lastra por el acoso en redes a costa de la obra de Ribadesella

OVIEDO 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha condenado este sábado los ataques que ha denunciado estar sufriendo la Delegada del Gobierno, Adriana Lastra, a raíz de la obra del puente de Ribadesella pero ha mostrado su rechazo al señalamiento al alcalde del concejo como origen de esos insultos o como motivador, algo que ha considerado "de una desvergüenza tan absoluta que no merece ni comentario" y ha tildado de "cortina de humo" las declaraciones de Lastra.

Por ello ha tildado de "cortina de humo, hablar de otras cuestiones, o incluso señalar a personas que no tienen culpa ninguna para que no se hable de lo realmente importante, que es que Ribadesella necesita que el puente se repare, se mejore, pero no necesita que se le cierre durante 15 meses el acceso de una orilla a otra". "Ese es el debate, eso es lo importante, y de eso es lo que nosotros queremos evitar como sea", dijo.

Álvaro Queipo ha indicado que lo que hace el alcalde de Ribadesella no es otra cosa que defender con fuerza la posición de sus vecinos frente al "próximo ataque en toda regla, al futuro del concejo que en los próximos meses va a tener que afrontar una obra que va a someter a la localidad a un estrés, a un problema, un daño económico, y a un problema incluso de pérdida de oportunidades".

Y a su juicio estamos ante "el empecinamiento del Ministerio de no invertir el dinero que Ribadesella merece, y ese es el debate". "Yo animaría a Adriana Lastra a que diese las explicaciones, a que contestase los requerimientos que el Ayuntamiento ha estado haciendo durante las últimas semanas, casi meses, y que no ha respondido a ninguno de ellos. Que nos explique, desde un punto de vista técnico, qué es lo que ocurre en las pilastras, por qué no pueden soportar ese tráfico, y que nos digan si esto es realmente un problema de seguridad, que nadie explica, o económico, como nos sospechamos", dijo Queipo.