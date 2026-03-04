Queipo tilda de "estafa" la gestión de Barbón en dependencia, que pide disculpas y achaca los retrasos a la pandemia

El presidente del PP de Asturias y portavoz parlamentario, Álvaro Queipo, dirigiéndose al presidente del Principado, Adrián Barbón. - PP ASTURIAS

OVIEDO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias y portavoz parlamentario, Álvaro Queipo, ha reprochado este miércoles en la Junta General al presidente del Principado, Adrián Barbón (PSOE), el "fracaso" de su gestión en consejerías clave como Educación, Sanidad y Derechos Sociales, exigiendo disculpas y el cese de la consejera de esta última, Marta del Arco, por el "colapso" en dependencia, ante lo que Barbón ha pedido perdón atribuyendo los retrasos a la pandemia.

Queipo comenzó su intervención preguntando directamente a Barbón si "ya sabe a qué se debe el fracaso de su gestión". El líder del PP asturiano reprochó la falta de control de seguridad eléctrica, antiincendios y estructural en 390 centros educativos con solo 7 millones previstos este año; y listas de espera de más de 9 meses para Dermatología en el HUCA, pese al alto gasto en conciertos privados, siendo Asturias cuarta en España.

Las mayores críticas del portavoz parlamentario fueron hacia el "caos" en Derechos Sociales con 200.000 duplicados, 7.500 expedientes y 5.500 solicitudes pendientes de dependencia, esperas medias de 450 días --hasta 17 meses--, triplicando el plazo legal desde 2020 sin medidas "hasta que el PP lo destapó". "Han convertido el atasco en rutina y en Asturias miles asturianos han quedado en un limbo", denunció.

"¿Por qué no actuaron cuando comenzó el colapso, que según su consejera, en la carta que envió a los alcaldes, fue en el año 2020? Según su consejera, no el Partido Popular, un año después de que usted llegase a la presidencia del gobierno, el sistema de dependencia comenzó a colapsar. ¿Y usted qué hizo? ¿Cuáles fueron las medidas que tomaron? ¿Qué hicieron para solucionar este problema?", planteó el presidente del PP.

Queipo acusó al "gobierno progresista" de "condenar a los más vulnerables", de "tapar la realidad" y pretender "pasar el marrón a los alcaldes del PP" con un plan tardío, tildándolo de "estafa política" y rechazando cualquier traspaso. Por último, instó a Barbón a pedir disculpas y a cesar a la consejera Marta del Arco.

"Claro que pedimos disculpas del atasco", destacó Barbón en su turno de réplica, culpando al parón por la pandemia de 2020. "Ya se ha olvidado de lo que significó la pandemia, lo que significó en Asturias el parón de los servicios públicos y que hubo que derivar todos los recursos precisamente a luchar contra la pandemia", señaló, defendiendo el plan 'Agiliza' ya activo con ayuntamientos y contraatacando por "silencios" de Queipo sobre empleo, población creciente o temas internacionales.

El presidente del Principado aportó además datos de su gestión. "Ayer conocíamos que si comparamos los datos del mes de febrero con los datos del mes de febrero 2019, es decir, el año en que yo llego a la Presidencia, hay 31.000 asturianos y asturianas trabajando más", destacó. También hizo referencia a la tarjeta 'Conecta' que "ya facilita la vida de las familias que la tienen, de 425.000 asturianos y asturianas".

"Hoy ha tenido una oportunidad para hablar también de actualidad política que yo creo que importa en este Parlamento porque importa también a muchos asturianos y a muchas empresas asturianas. Igual que fue incapaz de condenar el genocidio de Gaza, hoy no ha dicho ni una sola palabra sobre la guerra ilegal que se hace al margen de los organismos internacionales, específicamente Naciones Unidas, contraria al derecho internacional, que ha sido denunciada por multitud de gobiernos de todo el mundo y específicamente se ha pedido que se paralice esa guerra. Ha sido expresamente pedido así por el Papa León XIV y usted eso no dice nada, no le importa", expresó.

JOSÉ LUIS SOMOANO

Al inicio de su intervenció, Adrián Barbón ha testimoniado públicamente su pésame a Álvaro Queipo por el fallecimiento de su abuelo José Luis Somoano, a quien ha calificado de "persona importante en la historia política de Asturias" como primer alcalde democrático de Cangas del Narcea tras el franquismo.

Barbón ha honrado así a "esa primera generación de demócratas que abrieron los ayuntamientos a la libertad y la democracia", subrayando lo que ya le transmitió en privado al portavoz del PP.

Queipo ha agradecido "de corazón" el pésame, extendiéndolo a todos los portavoces y miembros de la Cámara, y ha destacado que demuestra que "el respeto personal en política no debe perderse nunca", un valor que "esta Cámara todavía conserva".