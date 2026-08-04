Queipo urge a crear "un ecosistema" inversor y ve a Asturias como "cabeza tractora" en defensa

Archivo - El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, durante un Comité Ejecutivo Autonómico, en Oviedo. - PP ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha urgido este martes al Gobierno autonómico a crear un "ecosistema" propicio para atraer inversiones a la región, al tiempo que ha destacado que la comunidad está "muy bien situada para convertirse en cabeza tractora del sector de la defensa".

Así lo ha afirmado el dirigente 'popular' durante su visita a la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), donde ha insistido en la necesidad de un cambio de rumbo en las políticas del Principado para incentivar el tejido industrial y empresarial.

"Creo que tenemos todos los las herramientas, los factores, el conocimiento, la capacidad de producción... lo tenemos todo para que Asturias pueda aprovechar esa oleada de millones de euros de inversión que llegarán de la Unión Europea para fortalecer el sector de la defensa español", ha destacado Queipo. Sin embargo, ha lamentado que el Gobierno del Principado "no esté haciendo los deberes" para captar esa inversión.

En este sentido, ha reclamado al Ejecutivo autonómico que aproveche los meses restantes de la legislatura y que se apoye en la experiencia y las capacidades de la fábrica de armas que ya existe en Asturias. A juicio del líder 'popular', "Asturias podría convertir este sector de la defensa en uno de los principales sectores para esta comunidad autónoma".

Queipo ha valorado como una "buena noticia" el anuncio del proyecto Digital Valley en el concejo de Salas, si bien ha advertido de que este tipo de inversiones "no deben ser una excepción" y ha urgido a generar un entorno favorable que revierta "la pérdida de más de 5.000 empleos registrada en la comunidad en el último año y los más de 2.000 parados". Ha expresado su deseo de que la inversión "termine por hacerse" para crear riqueza y empleo, recordando que la llegada de empresas "debería ser algo mucho más habitual" y "no debería ser una excepción o algo puntual".