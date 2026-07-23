Quema la cabina y parte del remolque de un camión que transportaba leche en la salida del aeropuerto . - SEPA

OVIEDO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cabina y parte del remolque de un camión que transportaba leche han ardido este jueves en la rotonda de salida del aeropuerto de Asturias, en sentido Oviedo, en el concejo de Castrillón, sin que se hayan registrado personas afectadas, según informa el 112-Asturias en su cuenta de la red X.

El Servicio de Atención de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha recibido el aviso a las 17.42 horas. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Asturias de los parques de Avilés y Pravia.

Los bomberos han dado el incendio por controlado a las 18.38 horas y lo han extinguido por completo a las 19.37 horas.