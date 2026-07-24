Quema un centro estético en La Felguera (Langreo), sin personas afectadas

Incendio en un centro de estética en Langreo. - SEPA

OVIEDO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han extinguido un incendio declarado en un centro estético ubicado en un edificio de siete plantes en La Felguera (Langreo). En el incendio no se han producido daños personales.

El 112 de Asturias recibió el aviso a las 8.54 horas de este viernes, y hasta el lugar se desplazó una dotación del parque de San Martín del Rey Aurelio con dos autobombas y jefe de zona centro este con vehículo de mando, según información del SEPA consultada por Europa Press.

El fuego calcinó una de las salas del centro de estética, mientras que el resto del local resultó afectado por el humo. Los bomberos dieron por controlado el incendio a las 09.19 horas y extinguido a las 10.08 horas. Los efectivos han dejado en el lugar un electroventilador para ventilar el local, que carece de ventanas.