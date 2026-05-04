Quince heridos en los 44 accidentes registrados el puente de mayo en las carreteras asturianas

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OVIEDO 4 May. (EUROPA PRESS) -

Quince personas han resultado heridas de diferente consideración a lo largo del puente de mayo, de jueves a domingo, en un total de 44 accidentes contabilizados en las vías autonómicas. Han sido dos heridos graves, doce leves y uno pendiente de valoración. No ha habido fallecidos.

Según datos de la Guardia Civil consultados por Europa Press, el jueves día 30 de abril se registraron diez accidentes en los que cinco personas resultaron heridas, una grave, tres leves y otra pendiente de valoración.

Al día siguiente, sábado 1 de mayo fueron once los accidentes y hubo tres heridos leves. Por su parte, en la jornada del domingo 2 de mayo una persona resultó herida grave y cinco heridas leves en 18 accidentes. Por último, este domingo 3 de mayo hubo cinco accidentes con el resultado de un herido leve.