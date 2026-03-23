La Quinta de la Fundación Selgas y la colección de la antigua Caja, declaradas bien de interés cultural (BIC)

Archivo - Sede de la fundación Selgas-Fagalde. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado este lunes la declaración de de bienes de interés cultural (BIC) de La Quinta de la Fundación Selgas-Fagalde, en la localidad de El Pito (Cudillero), y de la colección de arte de la antigua Caja de Ahorros de Asturias (Cajastur).

Según ha informado el Gobierno asturiano, la decisión garantiza la salvaguarda y la vinculación con la comunidad de dos conjuntos artísticos muy relevantes, que "incluyen obras de gran valor y de notable trascendencia para el Principado".

La Quinta de los Selgas está formado por una mansión construida a partir de 1883, sus jardines históricos, la iglesia-panteón, las escuelas y una destacada colección artística reunida por los hermanos Fortunato y Ezequiel de Selgas, promotores de importantes obras sociales en la segunda mitad del siglo XIX. Su legado, donado a la Fundación Selgas-Fagalde en 1991, incluye pinturas, esculturas, artes decorativas y documentación.

Entre las piezas más destacadas figura el cuadro La anunciación de la Virgen, una obra atribuida a El Greco, declarada BIC en 2024. Se trata de un óleo sobre lienzo de 109 por 57 centímetros que constituye una reducción, con mínimas variantes, del que pintó el genial artista cretense para la capilla Oballe de Toledo.

El conjunto declarado BIC está integrado por el palacio -que conserva en buena medida su decoración original y alberga obras de destacados pintores y una extensa colección de mobiliario y elementos decorativos-, sus jardines, el pabellón de tapices, la iglesia de Jesús Nazareno, la casa rectoral y las escuelas, así como por la colección artística, formada a partir de 1885, y el legado documental y bibliográfico.

La Consejería de Cultura inició el proceso para proteger el conjunto de los Selgas en junio de 2023. Desde entonces, ha obtenido informes favorables de la Real Academia de la Historia, del Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea) y de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, así como de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (Cuota).

Por su parte, la colección vinculada a la Caja de Ahorros de Asturias constituye uno de los ejemplos más destacados de mecenazgo artístico desarrollado en Asturias entre 1940 y la primera década del siglo XXI. Su origen se remonta a 1945, tras la fusión de las cajas y montes de piedad de Oviedo y Gijón.

Durante décadas, estas instituciones promovieron exposiciones itinerantes que recorrieron Asturias y contribuyeron a la difusión de la creación contemporánea.

La colección, integrada por más de 1.500 obras de pintura, dibujo y escultura, se compone mayoritariamente de piezas de autores asturianos del siglo XX, además de una selección de artistas del XIX y de creadores de fuera de la comunidad. Su titularidad se reparte entre la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias y Unicaja. Su amplitud, representatividad y relevancia como testimonio del coleccionismo institucional merecen la máxima protección patrimonial.

En relación con este expediente, el Ejecutivo autonómico y Unicaja firmaron el pasado 5 de febrero un acuerdo de intenciones en virtud del cual la entidad financiera cederá en depósito al Principado las obras integradas en la Colección Unicaja, entre ellas 172 que se encuentran actualmente fuera de comunidad y que regresarán a Asturias en los próximos meses. El conjunto incluye trabajos de Joaquín Vaquero Turcios, Pablo Maojo, Antonio Suárez, Vicente Pastor, Maite Centol, Alejandro Mieres o Amado González Favila, entre otros creadores.