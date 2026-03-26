Ratificada la continuidad del acuerdo que declara prioritario el proyecto de Indra para fabricar drones en León

Archivo - La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, visita la futura fábrica de drones de Indra Group en Villadangos del Páramo (León), junto a representantes de la compañía, de formaciones políticas y de otras instituciones. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La junta de Castilla y León ha ratificado en Consejo de Gobierno la continuidad de la tramitación del 'Plan Estratégico de potenciación y crecimiento en Castilla y León: Visión 2027' de Indra Sistemas como proyecto industrial prioritario desestimando la solicitud de suspensión y nulidad.

La resolución adoptada responde al recurso de reposición interpuesto por Podemos contra el acuerdo que otorgó la condición de proyecto industrial prioritario al plan estratégico que el Grupo Indra va a desarrollar en Castilla y León, concretamente para fabricar drones en León.

Podemos solicitaba la nulidad y suspensión de este acuerdo alegando posibles efectos irreversibles relacionados con la seguridad y los derechos humanos.

El informe técnico, que ha servido de base para denegar la petición, señala que la solicitud no se fundamenta en ninguna de las causas de nulidad previstas en la Ley, ni tampoco concreta los posibles perjuicios de imposible o difícil reparación.

A la vista del informe, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, ha optado por proteger el interés público y mantener la celeridad en la tramitación del plan industrial, denegando la solicitud planteada.

(EUROPA PRESS ECONOMIA)