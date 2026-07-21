Raúl Entrerríos, pregonero de la LXVIII edición del Descenso Internacional a nado de la Ría de Navia

Raúl Entrerríos, será el pregonero de la LXVIII edición del Descenso Internacional a nado de la Ría de Navia - AYTO. NAVIA

OVIEDO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exbalonmanista asturiano, olímpico, Campeón del Mundo y de Europa, Raúl Entrerríos Rodríguez, será el encargado de leer el discurso que abrirá los actos oficiales de la sexagésimo octava edición del Descenso a Nado de la Ría de Navia.

Raúl Entrerríos Rodríguez (nacido en Gijón el 12 de febrero de 1981) es una de las más grandes leyendas del balonmano español y una de las figuras más influyentes del balonmano mundial. Marcó una época dorada tanto en el FC Barcelona como liderando y capitaneando a los "Hispanos", la selección española absoluta.

Tras abandonar el alto rendimiento deportivo, continuó ligado al FC Barcelona ejerciendo funciones técnicas como responsable formativo de la sección de balonmano base.

Académicamente, Raúl Entrerrios es graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y posee un MBA en Gestión Deportiva, así como certificaciones en Alto Rendimiento Digital y Psicología del Alto Rendimiento. Ha formado parte de la estructura de la Real Federación Española de Balonmano, llegando a dirigir a la selección española juvenil.

En la actualidad, Raúl Entrerríos coordina la "Fundación Deporte Joven" del Consejo Superior de Deportes (CSD) dando muestra de su inigualable experiencia.

Como buen asturiano mantiene vinculación permanente con la tierrina. Raúl Entrerríos recibió la más alta consideración que otorga el Principado: la Medalla de Asturias en 2022. Aparte, mantiene su implicación directa en la organización anual del "Campus Raúl Entrerríos" en Gijón para formar a chavales en su especialidad deportiva, el balonmano.

Su indeleble huella se registra también en el pabellón polideportivo de El Llano-Contrueces, que recibe el nombre de "Hermanos Entrerríos", en honor a su hermano Alberto y a él mismo. Y como no, Raúl Entrerríos invierte el mayor tiempo que puede en Asturias, junto a familiares y amigos.

El 31 de agosto, a las 22.00 horas en el Teatro Fantasio de Navia, pregonará una Fiesta de Interés Turístico Nacional que combina deporte y tradición asturiana, como es el Descenso a Nado de la Ría de Navia.