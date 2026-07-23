Zapatero niega influencias para rescatar Plus Ultra: "No hablé con nadie. Ni de la SEPI ni del Gobierno"

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar ante el juez del 'caso Plus Ultra'- CESAR VALLEJO RODRIGUEZ - Archivo

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha negado con rotundidad que ejerciera influencias para el rescate por el Gobierno de la aerolínea Plus Ultra, defendiendo al mismo tiempo que su actividad profesional como consultor siempre "ha sido respetando la legalidad".

"Se va a acreditar, porque nadie va a poder decir que hice ninguna sola influencia. Ni siquiera que hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del Gobierno, para el rescate de Plus Ultra. Eso es así, va a ser así", ha zanjado en una entrevista en 'Mañaneros 360' de 'TVE', recogida por Europa Press.

Zapatero no ha entrado a valorar la estrategia de defensa con quien fuera su socio, el empresario Julio Martínez, tras su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional, en la que apuntó al expresidente para el préstamo de 53 millones de euros de Plus Ultra.

También ha rechazado que avisara a Martínez de que el Gobierno iba a aprobar el rescate. "No sabía lo que iba a hacer el Consejo de la SEPI (...) No intervine en nada de la tramitación. No lo supe", ha dicho.

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