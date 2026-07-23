Reabre el quiosco 'La Chucha' en Oviedo: contará con espacio de terraza y servirá bebidas y alimentos preparados

Quiosco de 'La Chucha', en Oviedo. - AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

OVIEDO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El quiosco 'La Chucha', ubicado en el corazón del Campo San Francisco de Oviedo, volverá a levantar la persiana tras años cerrado. Lo hará de la mano de la empresa Pepitos Ventures SL, a quien la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo ha adjudicado la concesión del quiosco con un canon anual de 3.373 euros. El nuevo proyecto permitirá la venta de bebidas y comida envasada en pleno pulmón verde ovetense, contando además con un espacio de terraza de 16 metros cuadrados.

El quiosco, levantado en 1954, podrá tener un horario de apertura como máximo entre las 08.00 y las 24.00 horas. Los viernes, sábados y vísperas de fiesta el horario de cierre será como máximo las 01.00 horas del día siguiente. La licitación obliga a que el quiosco permanezca abierto al público un mínimo de 200 días al año, siendo obligatoria su apertura durante el periodo estival, que se considera comprendido entre el 15 de junio y el 21 de septiembre.

La duración del contrato es inicialmente de tres años, prorrogables hasta un máximo de cinco y será la adjudicataria del mismo la encargada del mantenimiento del equipamiento.