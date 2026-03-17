El Real Oviedo celebra su Centenario en cinco millones de cupones de la ONCE

Presentación del cupón - ONCE

OVIEDO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centenario del Real Oviedo es el motivo del cupón de la ONCE del lunes, 23 de marzo. Cinco millones de cupones llevarán por toda España los 100 años del equipo carbayón. Responsables de la ONCE y del club han presentado el cupón.

El Real Oviedo fue fundado el 26 de marzo de 1926, tras la unión del Real Stadium Club Ovetense y el Real Club Deportivo de Oviedo. Se presentó en sociedad en un amistoso contra el Arenas de Guecho, el 1 de mayo de 1926.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.