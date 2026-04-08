Reanudada la búsqueda del montañero desaparecido entre Asturias y León con un amplio dispositivo conjunto

Imagen de las labores de búsqueda durante la jornada de ayer. - SEPA

OVIEDO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y el de Castilla y León han reanudado a primera hora de este miércoles el dispositivo conjunto de búsqueda para tratar de localizar a un montañero extraviado en una ruta situada en la zona limítrofe entre ambas comunidades, entre la Montaña de Riaño y el concejo de Caso.

Según ha informado el SEPA, desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA), instalado por la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León al inicio de la pista de Wamba, se han organizado ocho grupos mixtos para distribuir las áreas de rastreo.

Los equipos que trabajan por tierra están integrados por efectivos de Bomberos del SEPA, agentes de la Guardia Civil y alrededor de sesenta voluntarios entre cazadores, amigos y familiares del desaparecido, que se han presentado a primera hora en el PMA, siguiendo las indicaciones de los responsables del operativo, con el fin de coordinar de forma eficaz la búsqueda.

Por aire, participan en el dispositivo tanto el Grupo de Rescate del SEPA, con un helicóptero multifunción, como el Grupo de Rescate de Castilla y León, que opera con su propio helicóptero, sobrevolando ambas vertientes de la zona.

Asimismo, permanecen activados en el lugar la Unidad de Drones de Bomberos de Asturias, la Unidad Canina --compuesta por tres guías y tres perros--, efectivos de bomberos del parque de La Morgal, seis agentes de la Guardería de Medio Natural del Principado y un jefe de zona al frente del dispositivo.

Por parte de Castilla y León, en el Puesto de Mando Avanzado se encuentran también un técnico de la Agencia de Protección Civil y Emergencias y efectivos de la Guardia Civil de ambas comunidades.