Reanudan la búsqueda de un hombre desaparecido en La Llaneza (Tineo)

OVIEDO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y de la Guardia Civil han reanudado este miércoles la búsqueda de un hombre desaparecido en la localidad de La Llaneza, en el concejo de Tineo, según ha informado el SEPA.

El Puesto de Mando Avanzado de Bomberos de Asturias se instalará en la Casa del Puerto. En el operativo participarán el jefe de Bomberos de la Zona Suroccidental, un técnico de bomberos, tres efectivos de logística y ocho bomberos de los parques de Tineo e Ibias, además de la unidad canina de rescate y la unidad de drones.

También tomarán parte en el dispositivo la ERIE de Cruz Roja de Búsqueda y Salvamento, agentes del Medio Natural, voluntarios de las agrupaciones municipales de Protección Civil de Tineo y Valdés, así como la Guardia Civil.

Según informa el SEPA a través de una nota de prensa, el personal, que estará geolocalizado en todo momento, rastreará la zona alta de La Llaneza en dirección a Tineo.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso este martes, a las 11.12 horas, por parte del COS Asturias, tras la denuncia presentada por la familia del desaparecido, que llevaba varios días sin tener noticias de él. Durante la jornada de ayer se desarrollaron labores de búsqueda en los alrededores del núcleo rural sin resultados positivos.