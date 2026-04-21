Rechazada la iniciativa del PP que pedía la gratuidad del aparcamiento del Centro Cultural Niemeyer

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OVIEDO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los votos de los diputados de los grupos que sustentan al gobierno asturiano, PSOE y Convocatoria-IU, han servido este martes para rechazar la proposición no de ley del PP que pedía la gratuidad del aparcamiento del Centro Cultural Niemeyer, en Avilés. La iniciativa solamente encontró el apoyo del secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares. Los dos representantes de Vox, por su parte, terminaron absteniéndose.

El Gobierno del Principado adquirió el aparcamiento subterráneo del complejo. Posteriormente, el Ayuntamiento de Avilés, la Fundación Centro Niemeyer y la empresa pública Ruasa firmaron un convenio para que esta compañía gestionase el aparcamiento.

El diputado del PP José Luis Costillas, en la defensa de su propuesta en la comisión de Cultura de la Junta General, criticó que se adjudicase esa gestión a una empresa púbica "sin un procedimiento competitivo abierto". Ha dicho además que la prioridad no puede ser "recaudar".

Sin embargo, Noelia Macías (PSOE) ha justificado su voto en ocntra señalando que los usuarios ya pagaban por la utilización del apacarcamiento. A su juicio, al PP le "molesta" que se haya adjudicado a una empresa pública y no privada.

El portavoz de Convocatoria-IU, Xabel Vegas, ha replicado al PP que no se puede incentivar que cada visitante llegue en su coche particular al Niemeyer, sino incentivando el transporte público.

Desde Vox, Javier Jové, ha dicho que la concesión "es un fraude de ley". No obstante, ha justificado su abstención porque en su partido no son partidarios del "gratis total" y no están de acuerdo en todo.

Por último, el secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha respaldado la iniciativa del PP y ha señalado que las explicaciones que ha dado el Principado no le han convencido. "Yo creo que deberían reflexionar y revisar ese acuerdo", ha considerado.