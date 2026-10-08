Rechazada una iniciativa de Vox para que los alumnos con necesidades especiales computen doble también en la concertada

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OVIEDO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

PSOE, IU-Convocatoria y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, han rechazado este jueves una proposición no de ley (PNL) de Vox que solicitaba el cómputo del doble de ratio para los alumnos con necesidades educativas especiales en los centros escolares concertados, en los mismos términos en los que se aplica en la red pública a raíz del pacto 'Asturias-Educa'.

Durante la defensa de la iniciativa, el diputado de Vox Javier Jové ha denunciado que los alumnos de la concertada están "discriminados" ya que en el mencionado pacto no se hace "ninguna referencia" al alumnado con necesidades especiales. Jové ha sostenido que, según datos oficiales del Ministerio, la concertada escolariza a un porcentaje más elevado de estos alumnos en etapas como Infantil o la ESO, pese a disponer de un menor número de profesores.

Jové ha defendido en la Comisión de Educación que la medida permitiría reducir el número de alumnos por aula y mantener o incluso desdoblar unidades en determinados centros. A su juicio, la situación es especialmente preocupante porque la concertada tiene "más niños con necesidades educativas especiales, menos profesores" y carece de aulas abiertas, pese a que, según ha señalado, por su peso en el conjunto del alumnado debería disponer de entre ocho y nueve.

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha justificado su voto en contra recordado su postura a favor de la enseñanza pública frente a la concertada. "Creemos que tiene que tender a desaparecer de Asturias en favor de una universidad pública, universal y de excelencia", ha afirmado.

El diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares (Foro Asturias)a ha apoyado la propuesta al defender que la concertada sufre una situación de discriminación que perjudica al alumnado con necesidades especiales. "Creemos que la educación concertada debe dejar de estar discriminada tanto en relación con el salario de los profesores como en relación con otras cuestiones", ha afirmado. Pumares ha advertido además de que la brecha entre la educación pública y la concertada "cada vez se incrementa más" porque determinadas mejoras aplicadas a la red pública no llegan a la concertada.

Desde Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas ha justificado el rechazo a la iniciativa recordando que el acuerdo de ratios forma parte de un pacto firmado con los agentes sociales de la pública y ha acusado a Jové de pretender sustituir el papel de los agentes sociales. Vegas ha argumentado además que es la red pública la que soporta en su mayor parte la atención a la diversidad. "Resulta verdaderamente sonrojante escucharle a usted hablar de discriminación, hablar de inclusión", ha reprochado Vegas al diputado de Vox.

Por contra, la diputada Gloria García (PP) ha manifestado el respaldo de su grupo a la PNL defendiendo la libertad de elección de centro y la igualdad de oportunidades de todo el alumnado. García ha recordado además que su grupo ya había planteado una iniciativa para extender las aulas abiertas a la concertada que fue rechazada.

Finalmente, la parlamentaria Mónica Ronderos (PSOE) ha rechazado la propuesta tras señalar que el pacto es de aplicación exclusiva en la red pública y acusar a Vox de tratar de generar enfrentamiento entre ambas redes educativas.