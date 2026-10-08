Rechazada en Oviedo la moción del PSOE sobre la condena de los ataques de carácter político en la ciudad

Pleno del Ayuntamiento de Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Oviedo ha rechazado, con el voto contrario de PP, Vox y la concejala no adscrita, una moción de urgencia del Grupo Municipal Socialista que pedía la condena expresa ante los recientes episodios de violencia e intimidación de carácter político registrados en la ciudad. La moción instaba al Ejecutivo local también a convocar una Junta Local de Seguridad extraordinaria y urgente.

Durante el debate, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Carlos Fernández Llaneza, ha defendido la necesidad de ofrecer una respuesta institucional "firme" y un rechazo inequívoco ante hechos como la agresión a dos integrantes de la Asamblea Moza de Asturias (AMA) durante San Mateo, los ataques a la acampada de la Escandalera, la amenaza a la Casa del Pueblo o la vandalización del monumento a Aida de la Fuente.

Fernández Llaneza ha recalcado que estas acciones no son "hechos aislados" sino que son episodios de distinta naturaleza que "con su dirección dibujan un preocupante escenario de violencia e intimidación de carácter político, principalmente vinculado a la extrema derecha en la ciudad".

Por parte de Vox, la portavoz Sonsoles Peralta ha rechazado las "lecciones de moralidad" del PSOE y ha reprochado al grupo socialista sus pactos políticos con formaciones independentistas y Bildu. Peralta ha denunciado episodios de intimidación dirigidos hacia su formación y sus representantes, citando, entre otros, un cartel que señalaba a la propia Peralta, al alcalde Alfredo Canteli (PP) y al diputado de Vox Javier Jové que los situaba como "cómplices de la violencia fascista".

Desde Izquierda Unida, su portavoz Gaspar Llamazares ha preferido alejarse "del barro" de este debate y ha mostrado su apoyo a la iniciativa, condenando "cualquier tipo de violencia política". Llamazares ha avanzado que su grupo solicitará que el Ayuntamiento se persone como acusación particular por los hechos ocurridos en las fiestas de San Mateo.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular, Mario Arias, ha defendido que Oviedo "ha sido y es" una ciudad "pacífica" donde los ciudadanos ejercen sus derechos "con normalidad", y ha reiterado la condena "rotunda" de su grupo a todo tipo de violencia o amenaza, al tiempo que ha defendido el trabajo de las fuerzas de seguridad y el incremento de la plantilla de la Policía Local.