Rechazada una proposición de Cs para incorporar el Bizum en declaraciones y autoliquidaciones de tributos

OVIEDO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Junta General ha rechazado este miércoles, con 22 votos en contra, 19 a favor y 4 abstenciones, una Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) para la incorporación del modo de pago mediante Bizum en declaraciones y autoliquidaciones de tributos y de otros ingresos de derecho público.

El diputado de Ciudadanos, Manuel Cifuentes, fue el encargado de defender la iniciativa que pretendía instar al Principado a adoptar medidas normativas y administrativas para añadir a las posibilidades de pago telemático actualmente existentes en la normativa asturiana de declaraciones y autoliquidaciones de tributos y de otros ingresos de derecho público no tributario de carácter autonómico un nuevo modo de pago mediante Bizum.

La proposición también buscaba que el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias desarrollase e hiciera efectivos los medios tecnológicos necesarios para llevar a efecto la incorporación de la plataforma Bizum.

También proponía ofrecer a los ayuntamientos asturianos la posibilidad, siempre voluntaria, de incorporarse a la plataforma Bizum, como medio de pago de los tributos locales.

La diputada de Vox, Sara Álvarez Rouco, calificó de "excelente" la propuesta de emplear Bizum para evitar inconvenientes de desplazamientos o de incompatibilidad de horarios, aprovechando para reclamar mejor cobertura móvil en todo el territorio de la comunidad y favorecer la formación de los mayores en el uso de este tipo de aplicaciones.

El portavoz de Foro, Adrián Pumares, ofreció su respaldo a la iniciativa siempre que se pueda garantizar la seguridad en la identificación del usuario así como el registro y trazabilidad del pago, apuntando que la normativa tributaria contempla el uso de las nuevas tecnologías.

La portavoz de IU, Ángela Vallina, ha explicado la negativa de su grupo a la iniciativa argumentando que no tienen claro que esta aplicación cuente con una tecnología madura que ofrezca las indispensables garantías de seguridad. No obstante, ha apuntado que desde IU, siempre que se ofrezcan garantías y se luche contra la brecha digital, no se oponen al uso de aplicaciones para mejorar la eficiencia de la gestión y ofrecer a particulares y empresas nuevas fórmulas para cumplir con las obligaciones tributarias.

Desde Podemos, Daniel Ripa avanzó la abstención de su grupo tras señalar como positivo dar facilidades a los usarios pero contraponiéndolo con las dudas de garantías de seguridad de la plataforma y el problema de la "doble velocidad" a la que se desarrolla la sociedad asturiana.

El diputado del PP Pablo González confirmó el respaldo de su partido a la propuesta instando al Principado a garantizar una correcta implantación de esta plataforma de pagos.

Finalmente, el diputado socialista Luis Ramón Fernández Huerga confirmó la negativa de su grupo a la propuesta, argumentando que todavía no se ha desarrollado normativamente a nivel estatal el pago a través de Bizum.