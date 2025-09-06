Recogidas más de 5.000 toneladas de aceite industrial usado en 64 municipios asturianos durante 2024

OVIEDO 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 5.027 toneladas de aceites usados procedentes de motores y maquinaria industrial fueron recuperadas en 2024 en Asturias a través del sistema Sigaus, encargado de la gestión de este residuo peligroso en España. La recogida se llevó a cabo en 1.509 establecimientos distribuidos en 64 municipios asturianos, principalmente talleres mecánicos, que representaron el 54% de los puntos generadores.

Según informó dicho sistema, el 100% del aceite recogido fue valorizado mediante diferentes tratamientos, evitando su impacto contaminante y permitiendo su reutilización como materia prima o fuente energética.

Una parte significativa de la recogida se realizó en zonas rurales y de montaña, con 497 toneladas recogidas en 418 establecimientos rurales y 979 toneladas en 690 puntos ubicados en áreas montañosas. Asimismo, se recuperaron 58 toneladas en enclaves ambientales protegidos, como la Reserva Natural de la Ría de Villaviciosa o la Reserva de la Biosfera de Las Ubiñas - La Mesa. En áreas próximas a ríos, lagos y embalses se recogieron otras 217 toneladas, procedentes de 144 instalaciones.

"El servicio universal es una de las premisas básicas de nuestro funcionamiento. Recogemos en cualquier punto de generación del país", destacó el director general de Sigaus, Eduardo de Lecea, quien subrayó las 3.796 operaciones de recogida realizadas en Asturias el pasado año.

En términos de economía circular, tras la fase de pretratamiento, se obtuvieron 3.709 toneladas netas de aceite usado, de las cuales el 53% se destinó a la producción de 1.765 toneladas de fuel BIA, utilizado como combustible industrial. Además, el 17% fue regenerado para obtener 401 toneladas de nuevos lubricantes, cantidad suficiente para llenar el cárter de 99.000 turismos. El resto, un 30%, fue reciclado para su reaprovechamiento como lubricante industrial.

La gestión del residuo permitió evitar la emisión de 1.503 toneladas de CO2, el equivalente a seis vuelos de ida y vuelta entre Madrid y Nueva York en un Airbus A350 completo, y evitó el consumo de 391.000 barriles de petróleo.