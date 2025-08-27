Reconocimiento a 52 estudiantes de segundo de Bachillerato y FP por su rendimiento académico

OVIEDO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y el concejal de Educación, Juan Carlos Guerrero, han participado este miércoles en el acto de reconocimiento al alumnado de segundo curso de Bachillerato y Formación Profesional que, durante el curso escolar 2024/2025, demostró un rendimiento académico destacado.

El acto ha tenido lugar en el Auditorio de la Casa de Cultura, con la participación de 52 estudiantes de 11 centros educativos de Avilés: los IES Virgen de La Luz, La Magdalena, Menéndez Pidal, Carreño Miranda y Nº5; los colegios Paula Frassinetti, Santo Ángel y San Fernando y los Centros Integrados de Formación Profesional Avilés, del Deporte y la Escuela Superior de Arte.

Según ha informado el Ayuntamiento de Avilés, como ya viene siendo habitual, se ha querido ampliar este reconocimiento a aquel alumnado que, sin haber obtenido matrícula de honor, es merecedor de una mención especial en atención a sus circunstancias personales, de acuerdo con el criterio expresado por los centros educativos.