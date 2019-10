El rector declarará como investigado por presunta prevaricación en un proceso de selección docente

Publicado 03/10/2019 14:36:41 CET

OVIEDO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, tendrá que declarar en calidad de investigado por un supuesto delito de prevaricación en un proceso de selección de personal docente. Junto a él están llamados a declarar el vicerrector de Organización Académica, Juan José de Coz, y la Directora del Departamento en el que se convocó una plaza docente cuya asignación fue recurrida por una aspirante, Isabel García-Ovies.

La institución académica ha emitido un comunicado en el que explica que la Universidad convocó, en noviembre de 2017, una plaza temporal de profesor sustituto. A dicha convocatoria se presentó una profesora que fue propuesta y contratada para el curso 17/18. A comienzos del curso 18/19, la Universidad volvió a convocar esa misma plaza cuando procedía renovar el contrato de sustitución por un curso más.

La profesora que estaba contratada, explican, presentó un recurso pidiendo la anulación de dicha convocatoria. La Universidad estimó las alegaciones de la docente "en aras a evitar posibles demandas judiciales por despido improcedente" y anuló la convocatoria "antes de aprobarse la lista de admitidos".

Sin embargo, uno de los candidatos a la plaza presentó otra demanda contra la anulación de la convocatoria y obtuvo una sentencia "parcialmente favorable" y ordenó continuar con el proceso de selección.

Dicha sentencia, ha explicado la institución académica, "no es firme" y está recurrida por la propia Universidad, que entiende que esta es "una controversia jurídica sin más trascendencia" ya que, aun en el caso de que el recurso de la Universidad no llegara a ser estimado, "ello no significaría en modo alguno que se haya cometido ninguna clase de ilícito penal".

Durante el procedimiento, el candidato que había denunciado pidió la suspensión del mismo y presentó una querella por prevaricación contra el Rector de la Universidad, el Vicerrector de Organización Académica y la Directora del Departamento en el que se convocó la plaza.

QUERELLA "INFUNDADA Y TEMERARIA"

Desde la Universidad consideran que esta querella está "infundada" y que es "incluso temeraria".

Mostrando "absoluto respeto" por la justicia, desde el Rectorado de la Universidad han mostrado su "confianza" en que los tribunales "darán la razón" a la institución en todos los procedimientos iniciados.

Han lamentando por último el "uso mediático" que la parte querellante está haciendo de este tema con la exclusiva intención de dañar la imagen pública de la institución y de alguno de sus representantes".