El rector dice que la Universidad es un buen foro de debate sobre los temas que interesan, entre ellos el asturiano

Publicado 06/03/2018 10:36:05 CET

OVIEDO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, se ha vuelto a referir este martes al asunto de la oficialidad del asturiano y ha vuelto a reiterar que los temas que interesan a la sociedad asturiana deben debatirse y ha añadido que la Universidad es un foro adecuado para ello. Así ha añadido que "no cree que hagan mal a nadie por debatir y por confrontar posturas porque todo el mundo debería opinar sobre este tema como sobre todos los demás".

"La opinión de Santiago García Granda, que no puede evitar ser el rector de la Universidad de Oviedo, es la que es y la que he manifestado", ha manifestado el rector que ha indicado que "eso no supone que la Universidad imponga nada".

Ha insistido en que a su juicio no merece la pena insistir más en esto y ha resaltado que el del asturiano es un debate que como todos los debates hay que llevarlos con participación, tranquilidad, sosiego y educación, lo que espera que así sea.