La red de cercanías de Asturias pasó de 6,3 millones de viajeros en 2019 a 10,5 millones en 2025

La delegada del Gobierno, Adriana Lastra, visita el Centro de Regulación de El Berrón. - DELEGACIÓN DE GOBIERNO

OVIEDO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha ofrecido este miércoles los últimos datos conocidos sobre la evolución de los viajeros en la red de cercanías de Asturias que ha indicado ha pasado de 6,3 millones en 2019 a 10,5 millones de viajeros en 2025, lo cual supone un incremento en el número de viajeros en 2025, lo cual supone un incremento del 66%.

Así mismo Lastra ha indicado que en lo relativo a la red de ancho métrico, donde se están centrando las inversiones, se ha pasado de 1,7 millones de viajeros en 2024 a 2,4 millones de viajeros en 2025, lo cual supone un incremento del 41%.

Lastra ofrecía estos datos en un acto celebrado en Siero donde se ha celebrado una visita al Centro de Regulación de Circulación del Berrón en la que ha estado también presente el comisionado para las cercanías en Asturias y Cantabria, del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Antonio Berrios.

Adriana Lastra ha indicado que las cifras del aumento de viajeros "deja bien a las claras que todos los esfuerzos del Gobierno de España y de las administraciones que colaboran, del Gobierno del Principado y también de los ayuntamientos, pues está dando sus frutos.

"Este es un modelo que funciona y por el que este Gobierno va a seguir apostando", dijo Adriana Lastra que ha incidido en que el centro de Regulación "es el punto neurálgico del sistema ferroviario asturiano, donde, además, se ve con muchísima claridad que el cambio en las cercanías ya está en marcha".