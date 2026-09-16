Red de líderes, iniciativa en Asturias para favorecer el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad deportivos

Principado y la Asociación del Deporte Español impulsan la iniciativa Red de líderes, con deportista olímpica Jessica Alonso, medalla de bronce en balonmano en los Juegos de Londres 2012, como embajadora de la iniciativa en Asturias. - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Actividad Física y Deporte del Principado de Asturias, Manuela Ena, y el vicepresidente de la Asociación del Deporte Español (ADESP), Francisco Gómez Cobas, han presentado este miércoles, en Gijón, la iniciativa Red de líderes.

Se trata de un programa gratuito diseñado para impulsar el desarrollo profesional de las mujeres vinculadas al deporte asturiano y favorecer su acceso a puestos de responsabilidad y toma de decisiones.

Según una nota de prensa del Gobierno asturiano, las inscripciones para participar ya están abiertas y pueden formalizarse a través de la web de ADESP: https://adesp.es/rdl-inscripcion.

Durante el acto, celebrado en la sede de la Federación Asturiana de Fútbol, se ha anunciado la incorporación de la deportista olímpica Jessica Alonso, medalla de bronce en balonmano en los Juegos de Londres 2012, como embajadora de la iniciativa en Asturias.

Asimismo, el programa se dirige a mujeres con perfiles y trayectorias diversas en el ámbito deportivo, sin necesidad de que ocupen cargos directivos.

Podrán participar profesionales de federaciones, clubes, administraciones públicas, universidades y entidades de deporte base, así como deportistas y exdeportistas, entrenadoras, técnicas, gestoras deportivas, especialistas en comunicación e igualdad y responsables de proyectos y eventos.

La edición asturiana ofrecerá hasta un centenar de plazas gratuitas e incluirá 20 horas de formación telemática distribuidas a lo largo de dos meses.

El itinerario combina contenidos sobre liderazgo y habilidades personales, conocimiento de la estructura del deporte español, análisis de casos de éxito y gestión de proyectos, junto con sesiones en directo y tutorías personalizadas.

Para facilitar la conciliación y la participación, todo el material formativo, incluidos vídeos y actividades, estará disponible durante la duración del programa. Al finalizar la formación, las participantes recibirán un certificado expedido conjuntamente por el Gobierno de Asturias y ADESP.

Durante la presentación, Manuela Ena ha destacado la importancia de generar oportunidades para avanzar hacia una mayor igualdad en el ámbito deportivo.

"En Asturias hay muchas mujeres preparadas, con experiencia y capacidad para asumir responsabilidades dentro del deporte", ha asegurado.

"Con este programa queremos proporcionarles herramientas útiles para impulsar su trayectoria profesional, ampliar sus redes de contacto y acceder a nuevos espacios de gestión y decisión", ha agregado.

Por otra parte, la edición de Asturias se incorpora a una iniciativa consolidada que ya reúne a más de 1.500 mujeres en la Red de Mujeres del Deporte Español.

Entre 2023 y 2024, el programa se desarrolló en diez comunidades y ciudades autónomas, con el propósito de crear una amplia red de profesionales procedentes de distintos ámbitos del deporte.