Reforzada la gestión de residuos hosteleros en el Concurso Hípico de Gijón

OVIEDO 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano (Emulsa) y el Patronato Deportivo Municipal El Concurso Hípico Internacional de Gijón, refuerzan este año su compromiso con la sostenibilidad y la correcta gestión de los residuos generados durante el Concurso Hípico de Gijón que celebrará su 82 edición entre pasado mañana, martes 26 y el 31 de agosto, en Las Mestas, con la asistencia prevista de 45.000 espectadores.

Según ha informado el Ayuntamiento de Gijón, la apuesta se centra, especialmente, en la hostelería, un sector clave para el reciclaje que contará con nuevas medidas para facilitar y garantizar la correcta separación de los residuos.

En esta edición, los 15 establecimientos hosteleros que prestarán servicio en el recinto contarán con un sistema mejorado de recogida, con especial atención al vidrio, una de las fracciones que mayor volumen genera en este tipo de actividades.

La gran novedad es la introducción en Las Mestas del sistema Vacri de recogida de vidrio, un sistema de elevación que permite un depósito más cómodo, seguro y rápido de los envases de vidrio generados en los establecimientos hosteleros. Cada local recibirá además un cubo específico para vidrio, que facilitará la recogida en origen y su posterior vaciado en los contenedores Vacri, garantizando así una gestión más eficiente.

El objetivo es doble: mejorar la separación de residuos durante el Concurso Hípico y sentar las bases para la implantación permanente de este sistema en Gijón, en zonas de gran concentración hostelera como los bajos del Molinón, el Barrio de la Sidra o la calle Begoña.

Además, como medida de mejora respecto a ediciones anteriores, se instalarán cuatro estaciones completas de contenedores de reciclaje situadas junto a los establecimientos hosteleros, con el fin de facilitar su uso y mejorar la separación.

En lo relativo a los residuos generados por los caballos y limpieza de boxes, Emulsa pondrá en marcha dos cajas compactadoras y un volteador, lo que reducirá el número de viajes necesarios al centro de tratamiento de Cogersa y, en consecuencia, la huella de carbono del evento.

"El Concurso Hípico ha sido siempre un escaparate para la ciudad. Este año damos un paso más, con un mensaje claro a la hostelería: la separación de residuos es obligatoria y contamos con nuevas herramientas, como el sistema Vacri, para facilitarla y garantizarla", ha señalado el gerente de Emulsa, Ramón Cañal.