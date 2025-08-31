La Regalina 2025: Cadavedo celebra sus fiestas con música, tradición, actividades infantiles y gastronomía

Una edición anterior de la fiesta de La Regalina, en Cadavedo (Valdés). - AYUNTAMIENTO DE VALDÉS

OVIEDO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Cadavedo, en el municipio asturiano de Valdés, celebra este fin de semana y hasta el martes 2 de septiembre su tradicional fiesta en honor de la virgen de La Regalina. En la agenda destacan las misas del triduo por la virgen de La Regalina, juegos tradicionales para el Día del Niño, desfiles, danzas asturianas y conciertos de la Orquesta Capitol, Grupo Dorados y Bras Rodrigo.

La programación oficial incluye actividades familiares, artesanía local, atracciones infantiles, actuaciones folklóricas, entrega de premios y el icónico desfile hasta la ermita, consolidando La Regalina como un referente en las fiestas del verano en Asturias.

EL PROGRAMA

Aunque las celebraciones comenzaron este jueves con la misa del triduo a la Virgen de la Regalina, el día grande de esta festividad es el domingo 31 de agosto.

Es entonces cuando se celebrará, a partir de las 11.00 horas, el desfile tradicional hasta la ermita. Posteriormente, a las 12.00 horas tendrá lugar la lectura del pregón, que dará paso a la Danza Prima, la misa solemne y la actuación de grupos de baile tradicionales 'Coros y danzas La Regalina', 'Coros y danzas Jovellanos' y 'L'Enguedeyu'.

Ya por la tarde, las bandas de gaitas y los grupos de bailes asturianos continuarán proporcionando un ambiente festivo en el entorno de la ermita de La Regalina. A las 19.00 horas tendrá lugar la entrega del premio de poesía y el acto de vuelta de hermanamiento de Cadavedo con Navelgas (Tineo), junto a la entrega de premios y la tradicional rifa de alfiladas.

El día termina con un concierto folklórico a cargo de Seis Riales y Caparines. A las 22.30 horas, en el campo de la iglesia, habrá un concierto de Bras Rodrigo y una verbena posterior con Madastur Costa Norte.

Los actos continúan el lunes 1 de septiembre, con la Fiesta de la Espuma y la Cena en la Calle, con música a cargo de DJ Sito y Banda Gaudi.

El martes 2 de septiembre el programa incluye partidos populares y el reparto del bollo a las 22.00 a las puertas de la iglesia parroquial de Cadavedo. Le sigue una verbena con el Grupo Ideas y la Orquesta Marbella.