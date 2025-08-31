El Regimiento Príncipe organiza la quinta edición del trail 'Cabo Noval'

OVIEDO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Regimiento Príncipe Número 3, en colaboración con el Patronato de Deportes de Siero, el club deportivo 'Mas o menos' y Adarsa Mercedes, ha organizado la quinta edición del Trail 'Cabo Noval'. La prueba se celebrará el domingo 14 de septiembre de 2025 con salida y meta en el patio de armas del Acuartelamiento y consistirá en un recorrido de 11 kilómetros que discurre íntegramente por el campo de instrucción y adiestramiento del Regimiento. Las inscripciones se harán de manera telemática y tienen un precio de 12 euros.

Una vez finalizado el recorrido se realizará el trail dedicado a los más pequeños por el interior del acuartelamiento, según ha informado la organización en nota de prensa.

Estas actividades se enmarcan dentro de las celebraciones que se realizan con motivo del día de la Fiesta Nacional. En paralelo al Trail se realizará un cuadrangular de Rugby, así como una exposición de material, vehículos y armamento propios de esta Unidad. Al finalizar las actividades está previsto realizar una comida de cohesión para todos los participantes en el evento.

El objeto de este día es "tratar de devolver de alguna forma y a través de una jornada de festividad el cariño y la cercanía que la población asturiana muestra de forma constante a esta Unidad".