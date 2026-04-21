La regularización de extranjeros se activa con 436 oficinas en España y cinco puntos de atención en Asturias

Archivo - Nueva oficina de Correos en Oviedo. - CORREOS - Archivo

OVIEDO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La atención presencial para solicitar la regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya viven en España se está ofreciendo en 436 oficinas de la Seguridad Social, Correos y Extranjería distribuidas por todo el territorio nacional. Asturias cuenta con cinco oficinas repartidas en Oviedo, Gijón, Avilés y Pola de Siero.

En concreto, el servicio está disponible en la oficina del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS-CAISS) número 1 de Oviedo, situada en la calle Doctor Alfredo Martínez, 6. También en las oficinas de Correos en Avilés, en la plaza de la Merced; en Gijón, en la plaza Seis de Agosto; en Oviedo, en la calle Alonso de Quintanilla; y en Pola de Siero, en la calle Ería del Hospital.

Es importante recordar que esta atención solo se facilita con cita previa, con el objetivo es ordenar los flujos de personas y evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. No se está atendiendo a ningún ciudadano sin ella.

Hay al menos una oficina de la Seguridad Social en cada provincia que ofrece este servicio, en horario de tarde, de 16.00 a 19.00 horas. Las oficinas de Correos están ubicadas en las capitales de provincia y en las localidades mayores de 50.000 habitantes. El horario de atención será de lunes a viernes, desde las 08.30 horas hasta las 17.30 horas.

El listado completo de oficinas puede encontrarse en el portal del ministerio dedicado al proceso de regularización extraordinario. Este portal incluye toda la información actualizada sobre el proceso en diferentes formatos, incluido un listado de las preguntas más frecuentes y vídeos informativos.

Además, permite hacer una simulación para comprobar si se cumple con los requisitos para acceder a la regularización, pedir cita e iniciar la tramitación de la solicitud de forma telemática.

CÓMO PEDIR CITA PREVIA

La cita puede solicitarse por tres vías: en la web del ministerio con identificación digital o a través de un formulario y en el teléfono 060. Con Cl@ve, desde la web del ministerio se puede acceder a la aplicación de cita previa.

En esta modalidad se puede seleccionar oficina, día y hora. También se puede pedir a alguien que tenga Cl@ve que solicite la cita introduciendo tus datos. La segunda forma es a través de un formulario que se encuentra en nuestra web.

Por esta vía se asigna la cita más próxima a las preferencias indicadas. La asignación por formulario no es inmediata y la confirmación llega al correo electrónico o por SMS.

La tercera opción es llamando al teléfono 060, donde se ofrece atenciónde lunes a viernes de 09.30 a 14.00 y de 16.30 a 19.30. El calendario de citas se abre de forma progresiva.

La solicitud se puede presentar también de manera telemática, opción que está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y contempla cuatro formas de acceso.

Para los propios interesados si disponen de certificado electrónico; también podrán hacerlo a través de personas inscritas en el Registro Electrónico de Apoderamientos; con representantes que les ayuden a realizar el trámite como abogados, graduados sociales o gestores administrativos; y con las entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería, más de 150.