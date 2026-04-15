La regularización de inmigrantes se podrá solicitar en Asturias en cuatro oficinas de Correos desde el lunes

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OVIEDO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Correos colaborará en el proceso extraordinario de regularización administrativa de personas migrantes tras la entrada en vigor del nuevo Real Decreto aprobado este martes por el Gobierno, que modifica el Reglamento de Extranjería y que está dirigido a todas las personas en situación administrativa irregular y solicitantes de protección internacional que se encuentren en España desde antes del 1 de enero de 2026 y hayan permanecido durante cinco meses de forma ininterrumpida.

Desde el próximo lunes 20 de abril y hasta el 30 de junio, 371 oficinas de Correos repartidas en capitales de provincia y municipios con más de 50.000 habitantes de todo el territorio nacional, permitirán presentar la solicitud de regularización de inmigrantes de manera presencial. En Asturias será posible realizar la solicitud en las oficinas de Gijón, Oviedo, Avilés y Pola de Siero.

Para ello, será imprescindible obtener previamente cita previa de forma telemática (desde la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o llamando al teléfono 060) desde mañana, jueves 16 de abril. Una vez obtenida la cita, los interesados podrán hacer entrega de su solicitud y de la documentación exigida en las oficinas de Correos habilitadas.

Además del acceso a la cita previa, toda la información general sobre el proceso de regularización extraordinaria, incluyendo la documentación a presentar y los requisitos de los solicitantes, se podrá consultar también en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social Migraciones y a través del número teléfono de Información Administración General del Estado 060.

Las oficinas Correos habilitadas para este proceso se han seleccionado en coordinación con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones teniendo en cuenta las estimaciones de solicitudes y necesidades en materia de extranjería de cada provincia.