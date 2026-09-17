La Reina Letizia vuelve a su colegio de Oviedo para abrir el curso escolar y celebra su 54 cumpleaños con los alumnos

La Reina Letizia durante la apertura del curso escolar 2026/2027 en Colegio Público de Infantil y Primaria Gesta de Oviedo, a 17 de septiembre de 2026, en Oviedo, Asturias (España). Este año, la inauguración oficial del curso escolar se realiza en el Prin - Imanol Rimada - Europa Press

OVIEDO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Reina Letizia ha presidido este jueves la apertura del nuevo curso escolar 2026-27 para toda España en el Colegio Público Gesta de Oviedo, el que fuera su colegio durante cursos, entre segundo y octavo de la antigua EGB. Doña Letizia, ha vuelto a las aulas de este centro donde ha tenido una calurosa acogida y pudo conocer de cerca algunos de los proyectos educativos que se desarrollan en este centro. Para cerrar su visita todos los alumnos le cantaron el Cumpleaños Feliz. La Reina cumplía antes de ayer, día 15, 54 años.

La Reina llegó a las 12.00 al colegio y ya fue recibida en el exterior por algunos vecinos de Oviedo a los que saludó. Una vez en el interior del centro educativo, Letizia visitó varias aulas, la primera la denominada Aula del futuro-STEAM en la que Guillermo Rico, nominado a mejor profesor de España 2025, le ha explicado como trabaja con el alumnado de sexto de primaria que están aprendiendo a desarrollar elementos 3D con aplicaciones como TinkerCad y cómo proyectarlas con ordenadores de hologramas.

Después fueron los alumnos de 2º de infantil quienes junto a su tutora, la especialista y la profesora de apoyo le mostraron como trabajan en equipos un programa de estimulación del lenguaje y prevención de dificultades del lenguaje oral y escrito a través de diferentes juegos.

Los pequeños de ese aula regalaron a la Reina el libro 'Pequeño Azul, Pequeño Rojo', elaborado e ilustrado por los propios alumnos. Otros estudiantes también quiesieron regalarle a Letizia numerosas cartas, dibujos y postales, todos en una caja, que hicieron a la Reina "especial ilusión", según trasladaron más tarde los alumnos.

La siguiente parada tenía lugar en la clase de segundo de primaria, con los pequeños de siete años. En ella su tutora, Carmen y Sara, especialista de inglés explicaron a la Reina el trabajo que desarrollan en el 'Social Science' en la clase bilingüe, en torno al centro de interés "el mercado" y la alimentación saludable.

Según relataron dos de esos estudiantes con los que charló la Reina, Roque Fernández y Juan Fernández, Letizia se sometió a las preguntas de los pequeños. "Cuál es tu comida favorita o cuál es tu trabajo", fueron algunas de esas preguntas, aunque otro pequeño, Yago, también le preguntó a la Reina por sus hijas.

Por último, Letizia ha visitado uno de los gimnasios del centro donde alumnos participaban en el programa de bienestar emocional "Gesta Inspira". En este programa el colegio proporciona al alumnado una alternativa al recreo tradicional --yoga, mindfulness y biblioteca--. En este caso la Reina ha podido conocer de cerca una pequeña sesión de Yoga.

Y tras las visitas a las aulas llegó el momento de la fotografía de grupo con todos los escolares del centro y ahí Doña Letizia fue sorprendida y los alumnos le han cantado el Cumnpleaños Feliz. Además corearon su nombre y le regalaron numersos dibujos y cartas.

Ya por último la Reina ha mantenido un encuentro con el Consejo Escolar y representantes del AMPA y además se ha reencontrado con alguna de sus antiguas profesoras con las que charlado y recordado su paso por el centro.

HISTORIA DEL COLEGIO LA GESTA

El Colegio Público Gesta de Oviedo inició su actividad docente en 1957-58. En este curso escolar cuenta con un total de 308 alumnas y alumnos: 95 en Educación Infantil y 213 en Primaria.

El C.P. Gesta es un centro de referencia en innovación educativa, con una amplia implantación de proyectos propios relacionados con el bienestar emocional, la sostenibilidad, la competencia digital y las metodologías activas, así como participación en programas institucionales y europeos.

La Reina Letizia ha estado acompañada en la visita por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, el presidente del Principado, Adrián Barbón, la delegada del Gobierno, Adriana Lastra y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, entre otras autoridades.