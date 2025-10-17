Relaciones Institucionales se prepara para el 20 aniversario del Acuario y del Festival Aéreo en 2026

Archivo - El concejal de Relaciones Institucionales y Juventud del Ayuntamiento de Gijón, Jorge González-Palacios, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. (Archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

Juventud reforzará los Encuentros de Cabueñes y los programas de bienestar emocional para jóvenes

GIJÓN, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Relaciones Institucionales y Juventud del Ayuntamiento de Gijón, Jorge González-Palacios, ha señalado que el presupuesto total de Relaciones Institucionales es de 179.200 euros, de los que 33.500 son del canon del acuario y 6.200 también están para reparaciones y mantenimiento del acuario.

En cuanto a otras partidas propiamente de Relaciones Institucionales, ha citado 50.000 euros para atenciones protocolarias, 57.500 euros para reuniones, otros gastos diversos por importe de 17.000 euros y el pago de las cuotas de los órganos e instituciones con participación municipal, a lo que se destinará en 2026 15.000 euros.

Así lo ha indicado, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, acompañado del director de área de Proyectos de Juventud y Educativos, Carlos Llaca.

"Sabemos que es un presupuesto corto, pero siempre queremos decir que nos parece un presupuesto suficiente", ha apuntado González-Palacios, quien ha resaltado la importancia de poder traer eventos de calidad a Gijón y que la ciudad tenga cada vez un mejor posicionamiento no solo a nivel nacional sino a nivel internacional.

El edil, aunque se ha mostrado prudente respecto a los eventos en los que trabajan de cara a 2026, sí ha señalado que están preparando la XX edición del Festival Aéreo Internacional de Gijón. A esto ha sumado que el año que viene es el vigésimo aniversario también del Acuario, para lo que se preparará un programa de actividades.

Ha recordado, por otro lado, que Gijón ejerce de vicepresidente de la Red de Atlantic Cities, cargo que mantendrá en 2026, además de pertenecer a la Red Eurocities o de la de Ciudades de la Sidra, con una cuota anual, en este último caso, de 8.000 euros más los 1.000 euros de la cuota de alta. A esto ha sumado otros proyectos, como el WinBlue, que lideran junto con la Concejalía de Igualdad.

Con respecto al área de Juventud, el presupuesto crecerá en 2026 un 63 por ciento respecto al año interior, hasta alcanzar más de 1.130.000 euros.

Llaca, por su lado, ha explicado que el presupuesto asciende a 1.134.500 euros, 70.000 euros más que el año pasado. Como novedad, ha resaltado el impulso al Plan Integral de Juventud, para el que hay contemplada una partida de 15.000 euros.

El objetivo es actualizarlo y revisarlo en colaboración con todos los técnicos y técnicas del Departamento de Juventud y también con las entidades juveniles, de cara a ordenar recursos y garantizar todas las inversiones a lo largo del tiempo.

Novedad es también una partida para un programa sobre salud mental y bienestar emocional en edad juvenil, con un importe de 30.000 euros.

Según él, se busca incorporar distintas acciones formativas con expertos en este sector, para dar respuesta a las peticiones de las entidades sociales, centros educativos y familias.

Por otro lado, con este presupuesto se trata de fortalecer los programas ya existentes, como puedan ser actividades de ocio y de creación que facilitan la conciliación, talleres TIC relacionados especialmente con las apuestas online para prevenir adicciones o una serie de actividades sobre la desinformación.

También reforzarán desde Juventud la asesoría de educación y de formación de garantía juvenil y empleo, así como la estrenada el año pasado asesoría de bienestar emocional, a la que se quiere ampliar con una serie de talleres educativos a partir de tercero de la ESO.

Ha señalado, asimismo, que se mantienen las subvenciones y los convenios, bueno, las subvenciones y los convenios con las entidades juveniles, como pueda ser el Consejo de la Mocedad o Abierto hasta el Amanecer, que suman entre ambas 340.000 euros.

Además, se va a potenciar los Encuentros de Cabueñes, con mayor presupuesto. Se estudiará, en este caso, también otras vías para fortalecer lo que viene siendo un programa "con un éxito rotundo", ha destacado Llaca, quien ha apuntado que en esta última edición han tenido casi un 100 por ciento de personas inscritas.