Remodelación en el gobierno municipal de Avilés tras la salida definitiva de IU

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OVIEDO/AVILÉS, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín ha remodelado el gobierno municipal. La alcaldesa ha anunciado el nuevo reparto de competencias tras la salida definitiva de Izquierda Unida del gobierno municipal. Así, Manuel Campa, concejal de Desarrollo Urbano y Promoción Económica, asume las competencias en materia de Vivienda.

De esta forma, Campa será el encargado de la colaboración y coordinación con el Principado en la adjudicación de viviendas protegidas; de desarrollar políticas para el acceso a la vivienda de personas y grupos con mayor dificultad; de viviendas tuteladas y de todo lo relativo a las competencias de Alcaldía en relación con la Fundación San Martín y la Oficina municipal de vivienda (OVA).

Por su parte Yolanda Alonso, concejala de Cultura y Festejos, asume las competencias en materia de Memoria Histórica y Normalización Lingüística.

El edil Pelayo García, concejal de Servicios Urbanos y Movilidad, Medio Ambiente, Participación Ciudadana y Voluntariado, asume las competencias en materia de Cooperación Internacional; mientras que Ana Suárez Guerra, concejala de Mayores y Ciudad Saludable, asume las competencias en materia de Servicios Sociales. Así, será la responsable de: planificación, coordinación y programación de servicios sociales; programas de inclusión social y prestaciones de emergencia; ayuda a domicilio y teleasistencia; coordinación de las intervenciones en la materia con otras administraciones públicas y servicios de apoyo a las familias y a la autonomía personal, así como la atención de personas sin hogar.

La concejala de Igualdad, Lucía Fernández Ron, asume las competencias en materia de Consumo. En este sentido, se encargará de defensa de usuarios y consumidores; oficina de información al consumidor; inspección de productos y servicios; fomento y apoyo a las asociaciones de consumidores y Junta Arbitral de Consumo.

En cuanto a la Junta de Gobierno Local, Monteserín ha cesado al edil de IU, Agustín Medina, y nombra a Juan Carlos Guerrero, concejal de Educación, Deporte, Formación y Empleo, nuevo miembro.

La alcaldesa ha resuelto también nombrar a Manuel Campa primer teniente de alcaldesa (actualmente lo era en segundo lugar). Además, dado que los tenientes son nombrados de entre las personas que integran la Junta de Gobierno Local, el cese de Agustín Medina obliga a nombrar a uno nuevo que, en este caso, será Raquel Ruiz, concejala de Hacienda, Comercio y Turismo, Juventud, Infancia y Sistemas y ahora segunda teniente de alcaldesa.