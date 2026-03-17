Renfe amplía la oferta nocturna de Cercanías entre Gijón y Oviedo con dos nuevos trenes desde el 23 de marzo

Archivo - Estación de Renfe en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Renfe incorporará a partir del 23 de marzo dos nuevas circulaciones en la línea C5a de Cercanías Asturias (Gijón-Oviedo) para reforzar la oferta en la franja de última hora del día.

Según ha informado la compañía, se trata de dos trenes semidirectos, uno con salida de Gijón a las 22.12 horas y otro de Oviedo a las 22.11 horas, que realizarán el recorrido habitual de la línea con paradas en todas las estaciones intermedias.

Con este incremento, Renfe mejora la movilidad de los viajeros en horario nocturno entre ambas ciudades y en las estaciones de Parque Principado, Colloto, El Berrón y Noreña.