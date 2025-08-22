Renfe incorpora nuevos operadores comerciales en Asturias para reforzar la venta y atención al cliente

OVIEDO 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Renfe dio esta semana la bienvenida en Oviedo a 16 nuevos integrantes de la plantilla, procedentes de la Oferta Pública de Empleo (OPE), celebrada el pasado mes de mayo de 2025, y que prestarán servicio como operadores comerciales para reforzar la venta y atención al cliente en estaciones.

Los nuevos trabajadores, que ejercerán sus funciones en diferentes estaciones de Asturias, atendiendo a las necesidades de los viajeros, han completado en las últimas semanas un proceso de formación impartido por personal especializado de Renfe, orientado a facilitar su incorporación a la empresa y a adquirir los conocimientos técnicos específicos del puesto que van a desempeñar.

Según informa el operador ferroviario, la llegada de nuevos profesionales a la plantilla abre oportunidades de promoción interna para los empleados, reafirmando así el compromiso de la compañía con el desarrollo profesional y la valorización de sus trabajadores.

Renfe realiza convocatorias recurrentes a través del portal de empleo para la incorporación de personal a través de procesos de OPE, con el objetivo de seguir fortaleciendo los grupos de trabajo y garantizar la cobertura de las necesidades organizativas y la mejora del servicio.