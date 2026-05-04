Renfe inicia en Oviedo la nueva temporada del Tren de Lujo Costa Verde Express

Tren de Lujo Costa Verde - WEB DE RENFE

OVIEDO 4 May. (EUROPA PRESS) -

Renfe inicia el 6 de mayo en Oviedo la temporada 2026 del Tren Turístico de Lujo Costa Verde Express, con un recorrido de tres días y dos noches entre la capital del Principado y Bilbao. A partir del 9 de mayo, y hasta el mes de octubre, el tren realizará su recorrido regular de seis días y cinco noches entre Bilbao y Santiago de Compostela (con inicio el 16 de mayo), en ambos sentidos, ofreciendo una visión única de la España Verde, que solo es posible contemplar a través de la red de ancho métrico.

En esta temporada, el Costa Verde Express refuerza su propuesta con nuevas experiencias en destino, incorporando visitas a enclaves singulares como Los Oscos y Arenas de Cabrales, que enriquecen el recorrido y aportan un mayor valor cultural, paisajístico y gastronómico al viaje.

Como novedad en la programación, el Costa Verde Express incorpora dos salidas especiales de fin de semana en los meses de julio y agosto, concebidas como una escapada de lujo en formato corto. Estas experiencias tendrán lugar los fines de semana del 10 al 12 de julio y del 14 al 16 de agosto, con recorrido Oviedo-El Berrón-Llanes-Oviedo. Se trata de una propuesta diseñada para ofrecer una vivencia concentrada en dos noches, que permite disfrutar del producto en un formato más breve, sin renunciar a su esencia.

Esta modalidad refuerza el posicionamiento del tren como experiencia premium también en formato escapada, combinando Suite Gran Clase recientemente renovadas, pensión completa a bordo, atención personalizada y una programación experiencial cuidada al detalle. El viaje incluye, además, una actuación musical en la segunda noche, que aporta un elemento diferencial al viaje.

El Tren Costa Verde Express, en su recorrido regular, atraviesa las cuatro comunidades autónomas de la Cornisa Cantábrica (Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco), territorio conocido por su gran valor paisajístico, gastronómico y cultural.

El viaje incluye el alojamiento en las renovadas suites Gran Clase, que permiten un confortable descanso nocturno y, durante el día, la cama se transforma en un cómodo sofá. También incluye pensión completa, atención personalizada en todo momento gracias a una tripulación experta y profesional, autobús de lujo para facilitar los desplazamientos en algunas excursiones, acompañamiento de guía multilingüe y entradas para las visitas programadas, entre otros servicios y actividades.

Para facilitar el descanso de los viajeros, el tren se detiene cada noche en una estación del recorrido. Además, todos los viajes del Costa Verde Express, como en el resto de los Trenes de Lujo, incluyen los acercamientos gratuitos en trenes regulares de Renfe, al punto de inicio del viaje y desde el final de este.

El Costa Verde Express evoca la época dorada de los grandes viajes en ferrocarril y despierta la experiencia sensorial que provocan la belleza del entorno y la degustación de sus productos. Tanto en los restaurantes del recorrido, como a bordo de los cuatro coches salón, los viajeros se acercarán a las mejores preparaciones y especialidades de la gastronomía del norte de España.