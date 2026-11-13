Renfe modifica los servicios de las líneas C-6 y R2 de Asturias por obras y programa casi 500 servicios de autobús

Archivo - Vías de tren en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Renfe modificará temporalmente los servicios de la línea C-6 Oviedo-Infiesto de Cercanías Asturias y de la R2 Oviedo-Santander de Media Distancia por las obras que Adif ejecutará en la infraestructura entre el 14 de noviembre y el 4 de diciembre. Para facilitar la movilidad de los viajeros, la compañía ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera con casi 500 servicios de autobús.

Las actuaciones afectarán a distintos tramos de forma escalonada, según ha informado Renfe en una nota de prensa. Los días 14 y 15 de noviembre, las modificaciones se producirán entre El Berrón y Llanes; del 16 al 22 de noviembre, entre Nava y Llanes; y del 23 de noviembre al 4 de diciembre, entre Carancos y Llanes.

La operadora recomienda a los viajeros consultar los horarios y las paradas de los autobuses, así como las condiciones para el transporte de bicicletas, mascotas, vehículos de movilidad personal y objetos voluminosos.

La información sobre estas modificaciones está disponible en la página web y la aplicación de Renfe, en las estaciones con personal y en la cartelería informativa, además de en los teléfonos 900 90 89 31 y 912 320 320.