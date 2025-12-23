Renovado el tramo de la AS-217 entre Xera y Campo del Río

Carretera - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha culminado la renovación integral del tramo de 15,5 kilómetros de la carretera AS-217 (Tineo/Tinéu-Pola de Allande) que une las localidades de Xera y Campo del Río, en Tineo. La obra ha superado los 2,6 millones de inversión.

Según ha informado el Gobierno asturiano este martes, esta actuación se enmarca entre la batería de iniciativas recogidas en el programa del suroccidente, que hasta ahora ha supuesto la movilización de 60 millones en un centenar de obras en cinco concejos de la zona.

La mejora del tramo Xera-Campo del Río ha consistido en la renovación integral del firme y la reparación de hundimientos en todo el trayecto para mejorar la seguridad vial. Además, se han ejecutado tres escolleras de sostenimiento a la altura del kilómetro 18,3, con 145 metros de longitud y dos metros de altura, formadas por bloques de piedra caliza.

También se han renovado los diferentes elementos de seguridad de la carretera: señalización vertical y horizontal, balizamiento y defensas. Igualmente, se ha renovado el sistema de drenaje y se han repuesto los tramos de cuneta afectados.