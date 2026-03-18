La renta de alquiler media de las viviendas de Casa 47 en Mieres es de 413 euros al mes

Adrián Barbón e Isabel Rodríguez - JUAN VEGA / EUROPA PRESS

OVIEDO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha visitado este miércoles las 37 viviendas de Mieres incluidas en la convocatoria piloto de la entidad estatal de vivienda y suelo Casa 47. El plazo de admisión de solicitudes finalizó el pasado 20 de febrero. Se recibieron 443.

Las viviendas cuentan con una superficie media construida de 71 metros cuadrados. Hay 31 de dos dormitorios, cinco viviendas de un dormitorio y una de cuatro dormitorios. Todas ellas tienen plaza de garaje y 20 de ellas cuentan con trastero.

La renta de alquiler media de las viviendas en esta convocatoria es de 412,89 euros mensuales, a una media de 5,80 euros el metro cuadrado, siendo la renta más baja de 343,68 euros mensuales, y la más alta de 458,30, excepto la de familia numerosa que se alquila a 735,33 euros.

En su intervención ante los periodistas en uno de los salones de un piso, la Ministra, que ha estado acompañada por autoridades locales, Rodríguez ha dicho que el próximo plan estatal de vivienda va a pasar, en el caso de Asturias, de apenas 71 millones a más de 231 millones para los próximos años.

Rodríguez ha insistido en que "a la crisis de la vivienda se le pone fin cuando se garantiza el derecho" y ha asegurado que "los derechos en España se garantizan desde lo público".

La ministra ha resaltado la importancia del proyecto de Casa 47, entidad que surgió a raíz de Sepes. Las viviendas de Casa 47 formarán parte para siempre del parque público de vivienda asequible para siempre.

En el mismo acto también ha intervenido el presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, que ha insistido en que "la vivienda es un derecho" y que "la única forma de garantizarlo es mediante políticas públicas que promuevan vivienda pública, vivienda asequible y vivienda a disposición de la ciudadanía".

"Nosotros en Asturias estamos trabajando en la mano del Ministerio y de aquellos ayuntamientos que tienen ganas de buscar soluciones al problema de vivienda", ha asegurado el presidente asturiano.

Además, Barbón ha destacado que el Gobierno de Asturias ha "regulado de manera prioritaria todo lo que tiene que ver con las viviendas de uso turístico" y que van a dar "un paso más" con la ley de Vivienda.