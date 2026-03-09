La rentabilidad de los garajes en Asturias sube al 6,1% en 2025, 0,8 puntos más que en 2024

Archivo - Garaje, aparcamiento para coches, boca de riego para bomberos. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La rentabilidad de los garajes en Asturias se sitúa en un 6,1% en el cierre de 2025, decir, 0,8 punto más que en 2024 (5,4%) y un 0,2 punto menos que hace 5 años (6,4% en 2020), según el estudio de 'La rentabilidad de los garajes en España en 2025', publicado por Fotocasa.

Según el propio portal, el mercado de los garajes en Asturias ha protagonizado una de las recuperaciones más notables del ejercicio, cerrando 2025 con una rentabilidad del 6,1%.

Este activo no solo ha crecido un 0,8 puntos porcentuales en el último año, sino que prácticamente ha recuperado los niveles de rentabilidad de hace cinco años (6,4%), "demostrando una estabilidad excepcional en comparación con la media nacional", tal y como ha destacado la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

DATOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

En cinco de las 17 de las comunidades se producen incrementos en la rentabilidad de los garajes en 2025 respecto al año anterior y son: Asturias (de 5,4% en 2024 al 6,1%), Aragón (de 6,2% en 2024 al 6,5%), Castilla-La Mancha (de 7,0% en 2024 al 7,2%), Baleares (de 6,1% en 2024 al 6,2%) y Cataluña (de 7,0% en 2024 al 7,0%).

La Comunidad con mayor incremento es Región de Murcia (7,9%), seguido de Castilla-La Mancha (7,2%), Madrid (7,1%), Cataluña (7,0%), Comunitat Valenciana (6,9%), Aragón (6,5%), Cantabria (6,3%), Baleares (6,2%), Asturias (6,1%), La Rioja (6,0%), Canarias (5,9%), Andalucía (5,6%), Navarra (5,2%), País Vasco (5,1%), Extremadura (4,8%), Castilla y León (4,7%) y Galicia (4,5%).