La reputación del turismo sube, con Asturias entre las tres CCAA mejor valoradas por los usuarios

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MADRID/OVIEDO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La reputación del sector turístico en España ha experimentado una mejoría en el último año tras cerrar el segundo trimestre con una calificación media de 5,4 puntos sobre 10, lo que supone un incremento de siete décimas en comparación con el mismo periodo de 2025, según refleja la última edición del Barómetro de Percepción Turística elaborado por la consultora LLYC. Extremadura, Aragón y Asturias se consolidan como las regiones mejor valoradas por los usuarios

El estudio, basado en el análisis de casi 1,2 millones de mensajes digitales en el último año (5,8 millones desde 2022) en redes sociales, medios 'online' y foros especializados, señala que, pese a este avance, la imagen global del sector continúa condicionada por el fenómeno de la masificación, su impacto en la accesibilidad a la vivienda y el persistente sentimiento de rechazo en los destinos de mayor afluencia.

Asimismo, el informe detecta un aumento del malestar ciudadano ligado a la seguridad, el estado de las infraestructuras y la falta de inversiones en transporte.

Por volumen de conversación, la Comunidad de Madrid, Cataluña y Andalucía continúan aglutinando más de la mitad de las interacciones digitales vinculadas al turismo registradas durante el último ejercicio.

SUSPENSO EN ANDALUCÍA, CATALUÑA Y COMUNIDAD VALENCIANA

En el desglose por comunidades autónomas, únicamente tres regiones empeoran sus registros respecto al año anterior: Castilla y León (-0,5 puntos), Andalucía (-0,2) y Castilla-La Mancha (-0,1).

Este descenso sitúa a Andalucía como la autonomía con peor valoración general del país, con una nota de 4,1 sobre 10 (1,3 puntos por debajo de la media nacional), lastrada por el debate sobre las viviendas de uso turístico, la masificación y las incidencias en la red ferroviaria de alta velocidad.

Las otras dos autonomías que no logran la aprobación son Cataluña (4,3) y la Comunidad Valenciana (4,9), si bien ambas registran un comportamiento positivo en términos interanuales.

Cataluña incrementa su nota en 1,3 puntos --favorecida por hitos culturales o la acogida del alza en la tasa turística barcelonesa--, mientras que la Comunidad Valenciana sube nueve décimas tras las medidas de control sobre la oferta de pisos turísticos, aunque la gentrificación sigue concentrando las críticas.

Por su parte, Baleares (5), País Vasco (5,1), Canarias (5,2) y Madrid (5,6) logran salir del terreno negativo acumulado hace un año impulsadas por la promoción exterior y la conectividad aérea, si bien Canarias registra un repunte de menciones en materia de seguridad y Madrid en deficiencias de infraestructuras.

EL NORTE Y EL INTERIOR LIDERAN LA VALORACIÓN

En el extremo opuesto, las comunidades del norte y del interior peninsular --con la excepción madrileña-- mantienen los índices de reputación más sólidos, sustentados en la oferta cultural, el entorno natural y la percepción de experiencia diferencial.

Extremadura encabeza el ranking nacional de percepción turística con 7,7 puntos (cinco décimas más interanual), seguida de Aragón y Asturias, ambas con un 7,5 (tras subir cuatro décimas). A continuación se sitúan Navarra y la Región de Murcia, ambas con una nota de 7,2 puntos.

Cierran la tabla de valoraciones positivas Castilla-La Mancha (6,9), Cantabria (6,8), La Rioja (6,7), Castilla y León (6,6) y Galicia (6,2).

Todas ellas mejoran sus cifras respecto al segundo trimestre de 2025, a excepción de Castilla y León y Castilla-La Mancha, afectadas por la saturación de cascos históricos o incidentes puntuales en infraestructuras turísticas.