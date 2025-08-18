Rescatada una familia tras perderse en una ruta de montaña en Sobrescobio

OVIEDO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cuatro miembros de una familia han sido rescatados este lunes tras perderse cuando hacían una ruta de montaña en el municipio asturiano de Sobrescobio.

Según información del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, el aviso se recibió en la sala del 112 Asturias a las 14.05 horas de la tarde.

Todos los miembros de la familia resultaron ilesos y fueron evacuados mediante operaciones de grúa al helicóptero medicalizado del SEPA. Posteriormente fueron trasladados por el Grupo de Rescate de Bomberos a Ladines.