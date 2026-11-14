Rescatada en helicóptero una mujer tras torcerse un tobillo en la ruta de los acantilados de Ribadesella

Rescate de una mujer en Ribadesella. - SEPA

OVIEDO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Grupo de Rescate de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), a bordo del helicóptero medicalizado, han rescatado este sábado a una mujer que ha sufrido un resbalón y se ha torcido un tobillo mientras realizaba la ruta de los acantilados, en Ribadesella.

Según ha informado el 112 Asturias a través de su perfil en la red social 'X', el aviso se ha recibido a las 15.45 horas. Tras intervenir en la zona, los rescatadores han trasladado a la afectada hasta el área recreativa de Guadamía.

En ese punto, una ambulancia de soporte vital básico activada por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) se ha hecho cargo de su traslado al Hospital de Arriondas. El equipo de rescate ha regresado a su base a las 17.24 horas.