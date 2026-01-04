Rescatado ileso un montañero en la cima del Pico La Verde, Proaza, que no podía bajar por agotamiento

Rescate montañero. - SEPA

OVIEDO 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del GREIM de Bomberos de Asturias , a bordo del helicóptero medicalizado del SEPA, han rescatado ileso a un varón que subió a la cima del Pico La Verde en la Sierra de Caranga, Proaza, y no pudo iniciar el descenso por agotamiento.

Según informa el 112 en su cuenta de la red X se recibió el aviso a las 14:25 horas. El equipo de rescate llegó al lugar a las 14:53 horas.

Se dejó a un rescatador con el afectado, mediante una operación de ciclo de grúa corto. A continuación, mediante una grúa doble, se izó a la aeronave a ambos. Se dejó al afectado en Proaza.