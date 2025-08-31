Rescatado ileso un montañero que se quedó enriscado en la base de la Torre l'Osu, en Cabrales

OVIEDO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -
Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA han rescatado ileso a un montañero que quedó enriscado en la base de la Torre L'Osu en Cabrales.
Según ha informado el SEPA en un mensaje en su perfil de X, la sala del 112 recibió el aviso a las 10.45 horas de este domingo, por parte del propio afectado, quien explicó que se encontraba en un lugar en el que sólo podía subir y no tenía salida.
Se movilizó al grupo de rescate de Bomberos de Asturias a bordo del helicóptero medicalizado del SEPA y una vez en la zona, se aprovechó una ventana entre las nubes para ejecutar una operación de grúa, en la que un bombero-rescatador pudo acceder hasta el afectado y rescatarlo, trasladándolo hasta la Vega de Urriellu.