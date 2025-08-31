Rescatado ileso un montañero que se quedó enriscado en la base de la Torre l'Osu, en Cabrales

OVIEDO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA han rescatado ileso a un montañero que quedó enriscado en la base de la Torre L'Osu en Cabrales.

Avisados @guardiacivil, @112cyl_ y @112Cantabria. El equipo de rescate finalizó la intervención a su llegada a base, a las 12:50 horas. pic.twitter.com/kpsVGBAqiO — 112 Asturias (@112Asturias) August 31, 2025

Según ha informado el SEPA en un mensaje en su perfil de X, la sala del 112 recibió el aviso a las 10.45 horas de este domingo, por parte del propio afectado, quien explicó que se encontraba en un lugar en el que sólo podía subir y no tenía salida.

Se movilizó al grupo de rescate de Bomberos de Asturias a bordo del helicóptero medicalizado del SEPA y una vez en la zona, se aprovechó una ventana entre las nubes para ejecutar una operación de grúa, en la que un bombero-rescatador pudo acceder hasta el afectado y rescatarlo, trasladándolo hasta la Vega de Urriellu.