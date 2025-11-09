Rescatados un escalador y un atrapado en un pedrero en sendas operaciones en Sariego y Valdés

OVIEDO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han evacuado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) a un hombre que sufrió una caída mientras practicaba escalada en la Peña de los Cuatro Jueces en Sariego. Más tarde, el mismo grupo de rescate tuvo que sacar de un pedrero en la playa de Cueva (Valdés) a un hombre que estaba atrapado.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el primer aviso a las 15.11 horas. En la llamada se indicó que el afectado estaba practicando escalada y había sufrido una caída de unos seis metros. Una vez en el lugar, los rescatadores ejecutaron cinco operaciones de grúa, para dejar a un bombero y al médico rescatador con el afectado y la camilla.

Tras atender y estabilizar al afectado, se sacó del lugar al herido, con el médico y posteriormente al bombero-rescatador. Una vez a bordo de la aeronave, se procedió a su traslado al HUCA.

RESCATE EN VALDÉS

Estando aún en el HUCA, con motivo del rescate de montaña ejecutado en Sariego, el centro de coordinación de emergencias movilizó al equipo de rescate por un hombre atrapado en un pedrero en la playa valdesana de Cueva.

La llamada se recibió a las 16.48 horas. Los rescatadores, a bordo de la aeronave medicalizada, salieron del centro hospitalario ovetense a las 17.07 horas. La sala del 112 del SEPA también movilizó a los efectivos de Bomberos del SEPA con base en Luarca.

Una vez en la zona, los rescatadores ejecutaron una operación de grúa, en la que se desplegaron más de 40 metros de cable, con la que se extrajo del lugar al afectado. Al parecer el varón sufría calambres musculares en las extremidades, lo que le dificultó poder salir del lugar en el que se encontraba. Éste quedó en la zona acompañado por los efectivos del parque valdesano.

El equipo de rescate dio por finalizada la intervención a su llegada a base, a las 17.46 horas, mientras que los efectivos con base en Luarca, lo hicieron a las 18.12 horas.