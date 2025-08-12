Rescatados ilesos dos escaladores en el Picu Urriellu

OVIEDO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos escaladores fueron rescatados ilesos en helicóptero en la tarde de este lunes cuando estaban en la cara oeste del Picu Urriellu (Naranjo de Bulnes), según información del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias recogida por Europa Press.

La sala del 112 Asturias recibió el aviso a las 19.46 oras. Debido a una tormenta, los escaladores habían perdido el seguro de la placa de freno.

Los deportistas terminaron el último largo. Con ayuda de un rescatador, desde la cumbre, se les subió al helicóptero con maniobra de apoyo a un patín. El rescate concluyó a las 21.04 horas.