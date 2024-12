Responsables del sector sanitario piden una mejor gestión de las cuentas

OVIEDO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Representantes de sindicatos y organizaciones relacionadas con la salud han comparecido este jueves en la Comisión de Hacienda para dar su parecer respecto a las cuentas previstas para este área. Coincidieron los comparecientes en que, si bien se trata del mejor presupuesto de la historia, son muchas las deficiencias en la gestión del mismo.

Entre los comparecientes ha estado el secretario general del Sindicato Médico, SIMPA, José Antonio Vidal Sánchez, que se ha referido en su intervención a la elaboración del nuevo mapa sanitario y ha indicado que consideran que el cambio es "absolutamente necesario, que tiene que llevarse con el compromiso y con el acuerdo de todos". "Ojalá lo consigamos", ha indicado.

Ha vuelto a reivindicar el SIMPA la eliminación del concepto de exclusividad. "Se prometió la retirada o, al menos, la modificación, aunque fuera parcial, del complemento por exclusividad, que hace perder al profesional 1.026 euros al mes, 14.000 euros anuales. Naturalmente, esto vulnera el principio de igual trabajo, igual salario y, mientras esto no se quite, cada mes perderemos facultativos. Lo que el año pasado era algo anecdótico, este año ya es importante. Hemos contabilizado, por lo menos que nosotros tengamos conocimiento, 52 profesionales, incluidos 16 residentes, a cabo de este año pasado, que están ejerciendo en comunidades vecinas y trabajando en las clínicas privadas de nuestro Principado, compatibilizando así su actividad", ha dicho.

Por su parte el presidente del Colegio Oficial de Enfermería, Esteban Gómez Suárez, ha indicado que las 8.000 enfermeras asturianas tienen mucho que aportar. "Revisando comparecencias anteriores en este mismo debate, desde 2019, podría repetir cualquiera de ellas y no perderían en absoluta actualidad", ha indicado.

En la misma línea, la secretaria de Satse, Belén García, ha indicado que se vuelve a destinar casi una tercera parte del presupuesto a la atención primaria, y ha añadido que "estando de acuerdo en que la atención primaria debe ser el pilar de nuestra sanidad, ya en su comparecencia del año pasado mostró su preocupación por la situación en los centros hospitalarios, que parece que se les olvidan y donde trabajan el grueso de los profesionales de enfermería".

Así ha manifestado que, como vienen repitiendo año tras año se necesita más coordinación entre consejerías. "El ciudadano debe percibir un servicio único y coordinado, bien hecho, y no troceado o incompleto. Un aumento de presupuesto no siempre significa una mejora del desempeño, y no seré yo quien haga una enmienda a la totalidad de lo que se está haciendo en salud en Asturias, pero soy bastante enemigo de la autocomplacencia y los retos que presenta la salud de los asturianos, va más allá de cambiar el mapa sanitario", ha indicado.

El presidente de la Asociación Asturiana de Psiquiatría, Luis Jiménez, ha destacado que las bondades de la red de salud mental, son muchas y en este sentido no cree que nuestra atención a las personas con trastorno mental sea de peor calidad que en otras comunidades, más bien lo contrario.

Aún así ha añadido que hay aspectos que se deberían mejorar y desde la Sociedad Asturiana de Psiquiatría quieren hacer hincapié en cuatro aspectos concretos: El plan de salud mental, la atención a las personas con trastorno mental grave, la psiquiatría de la infancia y la adolescencia y las conductas suicidas.

El presidente del sector de sanidad de CSIF Asturias, Felipe Piedra ha insistido, entre otras cuestiones en la falta de auxiliares administrativos en atención primaria para hacer frente al nuevo sistema de informatización y más aún con la modificación del mapa sanitario que les va a suponer más responsabilidades y más funciones.

"También es necesario más personal para avanzar en la desburocratización de las consultas de atención primaria que planteaba la consejera tanto de medicina como de enfermería", ha indicado el representante sindical.

Un representante de la Plataforma en Defensa del Hospital de Jarrio también ha puesto sobre la mesa la percepción que tienen los vecinos del occidente, de acuerdo con los datos que son oficiales y públicos, sobre la sanidad y la gestión del Ejecutivo y ha indicado que la misma es "que no se apuesta por las alas, no se apuesta en concreto por el noroccidente de Asturias".

"Los datos creo que son muy tercos, la realidad es muy tozuda. Esto no es apostar por el reto demográfico si no tenemos el servicio básico que es la asistencia sanitaria pública, ni siquiera ya la hospitalaria. Tenemos problemas en los diferentes centros de salud del noroccidente, como puede ser la zona de salud de Vegadeo o la zona de salud de Valdés, etc.", ha indicado.