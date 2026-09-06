Restablecida la circulación en la A-66 tras un corte parcial por la caída de árboles

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

OVIEDO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La circulación de vehículos en la autovía A-66, en sentido Gijón, ha quedado restablecida con normalidad este domingo tras verse parcialmente interrumpida a la altura del punto kilométrico 31 como consecuencia de la caída de varios árboles y ramas sobre la calzada provocada por una tormenta.

Una vez retirados los obstáculos del firme y garantizadas las condiciones de seguridad en la zona, el tráfico ha quedado totalmente reabierto.

Según ha informado la Guardia Civil, las intensas precipitaciones originaron la incidencia a las 09.20 horas. Ante esta situación, tres patrullas del Destacamento de Tráfico de Oviedo se desplazaron al lugar afectado para regular el tránsito de los usuarios y coordinar las labores en la vía.