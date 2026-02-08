Restablecida la circulación en la AS-34 (Berducedo-Pozo de las Mujeres Muertas) en Allande

OVIEDO 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad del Principado de Asturias ha informado esta tarde de que se ha restablecido la circulación en la AS-34, que une Berducedo con Pozo de las Mujeres Muertas, en el concejo de Allande, tras el desprendimiento que provocó el corte total de la vía este pasado viernes.

A través de la red social X, el Gobierno asturiano ha comunicado que operarios de las brigadas de carreteras han retirado el material desprendido entre los kilómetros 19 y 20, justo antes de San Salvador desde Berducedo, lo que ya permite el tránsito en ambos sentidos.